Дмитрий Богданов представил результаты развития инвестплощадок Самарской области

В особой экономической зоне "Тольятти" обсудили результаты работы и планы развития ведущих инвестиционных площадок региона. В совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова приняли участие руководители инвестиционных площадок, профильных министерств и главы муниципалитетов.

"Конечно, сегодня те результаты, которые показывает особая экономическая зона "Тольятти", является серьезным вкладом в экономику городского округа и региона, — отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание, — Неслучайно многие жители говорят о четвертом рождении Тольятти и связывают это, в том числе с действием ОЭЗ и технопарка "Жигулевская долина".

Сегодня резидентами ОЭЗ являются 36 компаний, 19 производств уже запущены в работу. Среди отраслей, представленных на площадке, — производство автокомпонентов, строительных материалов, газов и газового оборудования, упаковки, пищевых продуктов, а также фармацевтика, металлообработка, логистика. С 2021 года инвесторы вложили в развитие производств в ОЭЗ 32,783 млрд рублей, из них 11,4 млрд рублей было привлечено в прошлом году. Всего создано 2700 новых рабочих мест.

На совещании рассмотрели вопросы создания третьей очереди ОЭЗ. Новая площадка займет территорию порядка 216 гектаров. По прогнозам регионального минэкономразвития, в течение 3 лет на третьей очереди ОЭЗ разместится более 15 новых резидентов, объем их инвестиций составит свыше 30 млрд рублей, будет создано 2000 новых рабочих мест. В текущем году в ОЭЗ "Тольятти" ожидается появление 5-6 новых резидентов.

В Самарской области активно развивается сеть индустриальных и логистических парков. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал, что в настоящее время в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". Участники совещания обсудили и перспективы создания нового индустриального парка "Самара", который разместится в Красноглинском районе областного центра.

"В сети индустриальных и логистических парков региона мы обеспечиваем инвесторов инженерной и транспортной инфраструктурой, широким перечнем льгот, преференций и сопровождаем каждый проект от идеи до запуска, — перечислил министр. — Компании, работающие на этих площадках, создали уже более 9 тысяч рабочих мест и инвестировали в свои предприятия более 49 млрд рублей. Сегодня мы ведем переговоры с несколькими компаниями по размещению в промпарках. Это и производственные проекты, и предприятия в сфере логистики", — добавил Дмитрий Богданов.