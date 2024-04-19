Дмитрий Богданов представил результаты развития инвестплощадок Самарской области

В особой экономической зоне "Тольятти" обсудили результаты работы и планы развития ведущих инвестиционных площадок региона. В совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова приняли участие руководители инвестиционных площадок, профильных министерств и главы муниципалитетов.
"Конечно, сегодня те результаты, которые показывает особая экономическая зона "Тольятти", является серьезным вкладом в экономику городского округа и региона, — отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание, — Неслучайно многие жители говорят о четвертом рождении Тольятти и связывают это, в том числе с действием ОЭЗ и технопарка "Жигулевская долина".
Сегодня резидентами ОЭЗ являются 36 компаний, 19 производств уже запущены в работу. Среди отраслей, представленных на площадке, — производство автокомпонентов, строительных материалов, газов и газового оборудования, упаковки, пищевых продуктов, а также фармацевтика, металлообработка, логистика. С 2021 года инвесторы вложили в развитие производств в ОЭЗ 32,783 млрд рублей, из них 11,4 млрд рублей было привлечено в прошлом году. Всего создано 2700 новых рабочих мест.
На совещании рассмотрели вопросы создания третьей очереди ОЭЗ. Новая площадка займет территорию порядка 216 гектаров. По прогнозам регионального минэкономразвития, в течение 3 лет на третьей очереди ОЭЗ разместится более 15 новых резидентов, объем их инвестиций составит свыше 30 млрд рублей, будет создано 2000 новых рабочих мест. В текущем году в ОЭЗ "Тольятти" ожидается появление 5-6 новых резидентов.
В Самарской области активно развивается сеть индустриальных и логистических парков. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал, что в настоящее время в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". Участники совещания обсудили и перспективы создания нового индустриального парка "Самара", который разместится в Красноглинском районе областного центра.
"В сети индустриальных и логистических парков региона мы обеспечиваем инвесторов инженерной и транспортной инфраструктурой, широким перечнем льгот, преференций и сопровождаем каждый проект от идеи до запуска, — перечислил министр. — Компании, работающие на этих площадках, создали уже более 9 тысяч рабочих мест и инвестировали в свои предприятия более 49 млрд рублей. Сегодня мы ведем переговоры с несколькими компаниями по размещению в промпарках. Это и производственные проекты, и предприятия в сфере логистики", — добавил Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей