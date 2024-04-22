Театр "Город" представит премьеру спектакля "11 правдивых времен"

Самарский театр "Город" (пр. Ленина, 14 А) приглашает на премьеру спектакля "11 правдивых времен" по пьесе Екатерины Гуземы. Спектакли пройдут 28 апреля и 19 мая в 18:00 (12+).

"15-летняя Юля получает пятерки в школе, нянчится с младшим братом и занимается по дому — в общем, не дочь, а мечта. У нее есть отчим, Борис, которому очень не хочется, чтобы эта идиллия подошла к концу. Он ограничивает падчерице доступ в Интернет, запрещает ей пользоваться смартфоном и видеться с друзьями — как ему кажется, ради ее же блага. Но что, если новый друг Юли, Дамир, сможет помочь раздобыть новый телефон, завоевав симпатию девушки?", - такой анонс спектаклю дают организаторы.

Пьеса Екатерины Гуземы "11 правдивых времен" — это история о душевных травмах, которые родители могут нанести детям, а дети — родителям. Можно ли избежать этого опыта? Как родителям и их взрослеющим детям достичь взаимопонимания? На эти и другие вопросы ответят зрители.



Режиссер — Алексей Романов. Продолжительность: 1 час 20 минут.