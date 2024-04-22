Театр "Город" представит премьеру спектакля "11 правдивых времен"

Самарский театр "Город" (пр. Ленина, 14 А) приглашает на премьеру спектакля "11 правдивых времен" по пьесе Екатерины Гуземы. Спектакли пройдут 28 апреля и 19 мая в 18:00 (12+).
"15-летняя Юля получает пятерки в школе, нянчится с младшим братом и занимается по дому — в общем, не дочь, а мечта. У нее есть отчим, Борис, которому очень не хочется, чтобы эта идиллия подошла к концу. Он ограничивает падчерице доступ в Интернет, запрещает ей пользоваться смартфоном и видеться с друзьями — как ему кажется, ради ее же блага. Но что, если новый друг Юли, Дамир, сможет помочь раздобыть новый телефон, завоевав симпатию девушки?", - такой анонс спектаклю дают организаторы.
Пьеса Екатерины Гуземы "11 правдивых времен" — это история о душевных травмах, которые родители могут нанести детям, а дети — родителям. Можно ли избежать этого опыта? Как родителям и их взрослеющим детям достичь взаимопонимания? На эти и другие вопросы ответят зрители.
Режиссер — Алексей Романов. Продолжительность: 1 час 20 минут.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.