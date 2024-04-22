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Строительство Строительство и недвижимость

Сбер провел выездную конференцию для застройщиков Поволжья

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для девелоперов организовали экскурсию по СберСити и серию лекций в СберУниверситете.

Поволжский банк Сбербанка организовал выездную конференцию для ведущих девелоперов Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. В кампусе СберУниверситета топовые российские спикеры провели для застройщиков лекции на тему футурологии, архитектуры и дизайна. Также для представителей строительной отрасли провели экскурсию по жилому району СберСити, где они смогли увидеть, как технологичные разработки можно внедрить в строительство.

"Строительная отрасль всегда была и остается приоритетным направлением для Сбера. Мы оказываем финансовую и не финансовую поддержку тем, кто меняет облик городов, помогает реализовать мечты о современном и комфортном жилье, создаёт уникальные общественные, социокультурные пространства. Конференция поможет сформировать комьюнити девелоперов, обменяться опытом, обсудить последние тренды и актуальные вопросы. Одна из главных тенденций — внедрение технологичных решений в строительство. Поэтому мы познакомили участников конференции с жилым районом СберСити, который создан с применением умных технологий, отвечающих принципам осознанного потребления и экологичности. Уверен, что полученные знания и опыт вдохновят застройщиков Поволжья на новые интересные проекты", — отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

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