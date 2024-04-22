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Театр Культура

Труппа из Отрадного представит Самарский регион на церемонии награждения "Театрального Приволжья" в Ижевске

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 по 25 апреля в Ижевске пройдет церемония награждения V сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. В числе победителей юбилейного фестиваля — представитель Самарской области театральная студия "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный).

Фото: Елена Гольцберг, ГБУК Агентство социокультурных технологий

В финале фестиваля участвовали 28 спектаклей из 14 субъектов ПФО. В Самарской области в региональном этапе подали рекордное за пять лет количество заявок — 125 спектаклей из 21 города и района. Поддержка творческой молодежи — значимое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. По итогам юбилейного сезона фестиваля "Театральное Приволжье" Самарская область вновь вошла в число победителей: второе место в номинации "Молодежные спектакли" — у мюзикла "Алабин" театральной студии "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов).

"Мы гордимся успехами наших самодеятельных театральных коллективов, с каждым годом растет их профессиональный уровень и заинтересованность развиваться дальше. Участие в фестивале такого уровня — это бесценный опыт для участников. Впереди у ребят интересные встречи, обмен опытом и выступления — хочу пожелать вдохновения и новых идей!" — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Александр Мальцев, председатель жюри фестиваля, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская" добавил: "Слагаемые успеха — профессиональные кадры, которые работают с самодеятельными детскими и юношескими театрами, личная заинтересованность каждого участника творческого процесса, желание переработать даже известный художественный материал так, чтобы он прозвучало свежо и убедительно и наличие сильной конкуренции, ведь фестиваль уже давно достиг того уровня, когда за пальму первенства борются сильнейшие коллективы ПФО".

Коллектив-победитель из Самарского региона получит заслуженное серебро, а также примет участие в образовательном туре, направленном на развитие профессиональных навыков. Артисты получат уроки мастерства от ведущих педагогов и режиссеров Российского института театрального искусства — ГИТИС.

"Для артиста с периферии это прекрасная возможность поучиться и пообщаться с мэтрами российской сцены. Это та самая возможность роста, творческого общения, профессиональной экспертной оценки, которую нам подарил фестиваль "Театральное Приволжье", — поделилась актриса "Труппы Отрадного" Ирина Старкова.

В рамках праздничных дней победители "Театрального Приволжья" покажут свои работы. В деловую часть программы в Ижевске вошли мастер-классы для участников и руководителей коллективов, знакомство с национальной традиционной культурой Удмуртии, круглый стол для руководителей и организаторов фестиваля.

"Театральное Приволжье" — общественный проект Приволжского Федерального округа, направленный на создание условий и мотиваций для развития театрального искусства среди детей и молодежи. Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

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