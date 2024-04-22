Труппа из Отрадного представит Самарский регион на церемонии награждения "Театрального Приволжья" в Ижевске

С 22 по 25 апреля в Ижевске пройдет церемония награждения V сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. В числе победителей юбилейного фестиваля — представитель Самарской области театральная студия "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный).
В финале фестиваля участвовали 28 спектаклей из 14 субъектов ПФО. В Самарской области в региональном этапе подали рекордное за пять лет количество заявок — 125 спектаклей из 21 города и района. Поддержка творческой молодежи — значимое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. По итогам юбилейного сезона фестиваля "Театральное Приволжье" Самарская область вновь вошла в число победителей: второе место в номинации "Молодежные спектакли" — у мюзикла "Алабин" театральной студии "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов).
"Мы гордимся успехами наших самодеятельных театральных коллективов, с каждым годом растет их профессиональный уровень и заинтересованность развиваться дальше. Участие в фестивале такого уровня — это бесценный опыт для участников. Впереди у ребят интересные встречи, обмен опытом и выступления — хочу пожелать вдохновения и новых идей!" — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Александр Мальцев, председатель жюри фестиваля, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская" добавил: "Слагаемые успеха — профессиональные кадры, которые работают с самодеятельными детскими и юношескими театрами, личная заинтересованность каждого участника творческого процесса, желание переработать даже известный художественный материал так, чтобы он прозвучало свежо и убедительно и наличие сильной конкуренции, ведь фестиваль уже давно достиг того уровня, когда за пальму первенства борются сильнейшие коллективы ПФО".
Коллектив-победитель из Самарского региона получит заслуженное серебро, а также примет участие в образовательном туре, направленном на развитие профессиональных навыков. Артисты получат уроки мастерства от ведущих педагогов и режиссеров Российского института театрального искусства — ГИТИС.
"Для артиста с периферии это прекрасная возможность поучиться и пообщаться с мэтрами российской сцены. Это та самая возможность роста, творческого общения, профессиональной экспертной оценки, которую нам подарил фестиваль "Театральное Приволжье", — поделилась актриса "Труппы Отрадного" Ирина Старкова.
В рамках праздничных дней победители "Театрального Приволжья" покажут свои работы. В деловую часть программы в Ижевске вошли мастер-классы для участников и руководителей коллективов, знакомство с национальной традиционной культурой Удмуртии, круглый стол для руководителей и организаторов фестиваля.
"Театральное Приволжье" — общественный проект Приволжского Федерального округа, направленный на создание условий и мотиваций для развития театрального искусства среди детей и молодежи. Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.