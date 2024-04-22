"Т Плюс" презентовала волонтерские проекты в Самарской области

В 2023 году каждый четвертый сотрудник Самарского филиала ПАО "Т Плюс" принял участие в социально-значимых проектах, организованных энергокомпанией. Об этом представители регионального филиала рассказали в рамках круглого стола Национального совета по корпоративному волонтерству.
В мероприятии приняли участие представители органов власти, крупных образовательных и коммерческих предприятий и организаций. Основной темой встречи стало рассмотрение корпоративного волонтерства как инструмента решения актуальных проблем общества.
Энергетики "Т Плюс" поделились кейсами своих образовательных, экологических и социальных проектов. В частности, в мае прошлого года энергокомпания провела акцию "День Волги", в ходе которой было собрано почти 25 тонн мусора. Акцию поддержали 900 сотрудников вместе с семьями. Кроме того, ежегодной традицией стало восстановление лесного массива Тольятти, где 14 лет назад в пожарах погибло 1000 га леса. Начиная с 2017 года, сотрудники энергокомпании высадили 95 000 сеянцев сосны на 28 га леса.
"Энергетики готовы оказать помощь в сложной жизненной ситуации. Так, работники компании активно участвуют в донорской акции, помогают людям, которые срочно нуждаются в переливании крови. Сотрудники предприятий "Т Плюс" в Самарской области не остались равнодушными и оперативно собрали гуманитарный груз для пострадавших при наводнении в Оренбуржье", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Следить за волонтерскими акциями "Т Плюс" можно на официальном сайте компании.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!