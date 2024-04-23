Рощинский из-за паводка остался без питьевой воды

Поселок Рощинский остался без питьевого водоснабжения из-за паводка, затопившего водозабор. Такая информация была озвучена в понедельник, 22 апреля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

В поселке подключена техническая вода по резервной схеме и осуществляется подвоз питьевой воды. Социальные объекты работают в нормальном режиме, сообщил глава Волжского района Владимир Медведев.

В Рощинском проживает около 9 тыс. человек и размещаются военные части.