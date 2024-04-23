Рощинский из-за паводка остался без питьевой воды

Поселок Рощинский остался без питьевого водоснабжения из-за паводка, затопившего водозабор. Такая информация была озвучена в понедельник, 22 апреля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области.
В поселке подключена техническая вода по резервной схеме и осуществляется подвоз питьевой воды. Социальные объекты работают в нормальном режиме, сообщил глава Волжского района Владимир Медведев.
В Рощинском проживает около 9 тыс. человек и размещаются военные части.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!