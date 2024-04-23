Корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Ботаническом саду

В субботу, 20 апреля, в самарском Ботаническом саду прошли работы по благоустройству, организованные Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ). Участники совета уверены: развитие практик корпоративного волонтерства в России и, в частности, в Самарской области, помогает решать социально значимые задачи.

За последние годы волонтерство стало важной движущей силой развития гражданского общества в России. А корпоративное волонтерство сегодня — один из заметных компонентов стратегий устойчивого развития компаний, который вносит вклад в достижение национальных целей развития нашей страны. Корпоративные добровольцы активно участвуют в жизни местных сообществ, реализуя экологические и социальные проекты, помогают НКО.

"Национальный совет по корпоративному волонтерству является одной из крупнейших платформ для взаимодействия и обмена опытом социально-ответственных компаний в России, в составе Совета уже более 300 участников, — отметила председатель НСКВ в Самарской области Анастасия Беленкова. — Мы убедились в том, что совместные усилия компаний различного размера, некоммерческих организаций и представителей органов власти существенно повышают скорость реализации и результативность социально-значимых инициатив. В Самарской области одно из наших традиционных мероприятий — помощь корпоративных волонтеров Ботаническому саду Самарского университета".

Одна из приоритетных задач работ по благоустройству, прошедших в минувшие выходные в Ботаническом саду, — привлечь внимание общества к экологической ответственности. Усилия корпоративных волонтеров не прошли даром. За несколько часов волонтёры и члены их семей покрасили 20 пролетов забора и вскопали территорию под пересадку растений.

Алина, один из корпоративных волонтеров, рассказала о своих впечатлениях: "Время пролетело незаметно. За каких-то три часа мы выполнили всю работу. Все остались очень довольны".

"Самое главное — на подобных мероприятиях время проводишь с пользой и в прекрасной компании. Здорово и то, что участвовать в акциях можно не только с коллегами, но и брать с собой членов семьи, в том числе совсем юных помощников", — резюмировала Алина.