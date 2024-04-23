"Т Плюс" продолжает работы по благоустройству 75 квартала Тольятти

"Т Плюс" приступила к благоустройству по постоянной схеме на дворовых территориях Центрального района Тольятти после замены внутриквартальных тепловых сетей. С ходом работ на объекте сегодня ознакомились участники выездного совещания под руководством главы администрации Центрального района города Дмитрия Ботаева.

В частности, речь шла о 75 квартале города, где в 2023 году было выполнено масштабное обновление теплосетевых коммуникаций. Учитывая большой объем работ и сжатые сроки, благоустройство на объекте было произведено по временной схеме. В настоящее время здесь идет обустройство детских площадок, газона и пешеходных дорожек. В общей сложности энергетикам предстоит завершить благоустройство порядка 40 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

"В числе основных приоритетов при выполнении данных работ является создание комфортной городской среды для жителей 75 квартала с завершением благоустройства в ближайшее время", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.