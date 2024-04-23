"Т Плюс" продолжает работы по благоустройству 75 квартала Тольятти

"Т Плюс" приступила к благоустройству по постоянной схеме на дворовых территориях Центрального района Тольятти после замены внутриквартальных тепловых сетей. С ходом работ на объекте сегодня ознакомились участники выездного совещания под руководством главы администрации Центрального района города Дмитрия Ботаева.
В частности, речь шла о 75 квартале города, где в 2023 году было выполнено масштабное обновление теплосетевых коммуникаций. Учитывая большой объем работ и сжатые сроки, благоустройство на объекте было произведено по временной схеме. В настоящее время здесь идет обустройство детских площадок, газона и пешеходных дорожек. В общей сложности энергетикам предстоит завершить благоустройство порядка 40 тысяч квадратных метров дворовых территорий.
"В числе основных приоритетов при выполнении данных работ является создание комфортной городской среды для жителей 75 квартала с завершением благоустройства в ближайшее время", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!