В Самаре на снос поликлиники в Кировском районе выделят 20 млн рублей

Департамент градостроительства объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по сносу двух объектов капитального строительства в Кировском районе Самары.

Речь идет о нежилом 4-этажном здании поликлиники площадью 3222,8 кв.м на ул. Земеца, 36, литера Б и о нежилом одноэтажном архиве для хранения рентгентовских пленок площадью 31,3 кв. м на ул. Земеца, 36, литера Б1. Оба здания возведены в 1967 году, и нынешняя степень их износа превышает 60%.

Начальная цена контракта - 20,12 млн рублей. Победителя торгов определят после 8 мая. Он должен выполнить работы в течение 43 дней с момента заключения контракта.

Годом ранее, в июне 2023 г., городские власти объявляли аукцион на поиск подрядчика, который разработает проект ликвидации указанных объектов. На эти цели выделялось 460 тыс. рублей.