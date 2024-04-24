Большинство жителей Самары перестали оплачивать проезд наличными

В Самаре только 11% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд в общественном транспорте. Остальные используют транспортные и банковские карты. Такую информацию на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии озвучил глава дептранса Сергей Маркин.

"Большинство тех, кто использует безналичную систему расчета, - обычные горожане. Они оплачивают проезд либо транспортными, либо банковскими картами. Около 40% - пенсионеры. Они используют социальные проездные. 5-8% - школьники и студенты, - рассказал Сергей Маркин.

По словам главы дептранса, ожидается, что число пассажиров, которые оплачивают проезд наличными, продолжит сокращаться и к концу года составит 10%.

"Мы стремимся к показателям как у Москвы. Там наличными проезд оплачивают только 5-7% пассажиров", - добавил Сергей Маркин.

При оплате проезда наличными его стоимость в муниципальном общественном транспорте Самары сейчас составляет 38 рублей. При использовании безналичной системы расчета тариф ниже - 35 рублей.

Также в городе действуют "пакетные тарифы". Они доступны для держателей карты жителя Самарской области до 30 июня.