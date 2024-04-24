Большинство жителей Самары перестали оплачивать проезд наличными

В Самаре только 11% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд в общественном транспорте. Остальные используют транспортные и банковские карты. Такую информацию на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии озвучил глава дептранса Сергей Маркин.
"Большинство тех, кто использует безналичную систему расчета, - обычные горожане. Они оплачивают проезд либо транспортными, либо банковскими картами. Около 40% - пенсионеры. Они используют социальные проездные. 5-8% - школьники и студенты, - рассказал Сергей Маркин.
По словам главы дептранса, ожидается, что число пассажиров, которые оплачивают проезд наличными, продолжит сокращаться и к концу года составит 10%.
"Мы стремимся к показателям как у Москвы. Там наличными проезд оплачивают только 5-7% пассажиров", - добавил Сергей Маркин.
При оплате проезда наличными его стоимость в муниципальном общественном транспорте Самары сейчас составляет 38 рублей. При использовании безналичной системы расчета тариф ниже - 35 рублей.
Также в городе действуют "пакетные тарифы". Они доступны для держателей карты жителя Самарской области до 30 июня.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.