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Футбол Спорт

Матч между "Акроном" и "Ленинградцем" окончился ничьей

ЖИГУЛЕВСК. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 апреля, в Жигулевске состоялся матч 29-го тура Мелбет — Первой лиги, в котором тольяттинский "Акрон" сыграл против "Ленинградца". Тольяттинцы не смогли обыграть гостей из Ленинградской области и опустились на второе место в Первой лиге.

Встреча между командами завершилась ничьей, счет составил 0:0.

"Акрон" набрал 50 очков и опустился на 2-е место в турнирной таблице, пропустив вперед махачкалинское "Динамо". "Ленинградец" с 27 баллами в активе располагается на 16-й строчке.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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