Матч между "Акроном" и "Ленинградцем" окончился ничьей

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В среду, 24 апреля, в Жигулевске состоялся матч 29-го тура Мелбет — Первой лиги, в котором тольяттинский "Акрон" сыграл против "Ленинградца". Тольяттинцы не смогли обыграть гостей из Ленинградской области и опустились на второе место в Первой лиге.