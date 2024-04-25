Матч между "Акроном" и "Ленинградцем" окончился ничьей

В среду, 24 апреля, в Жигулевске состоялся матч 29-го тура Мелбет — Первой лиги, в котором тольяттинский "Акрон" сыграл против "Ленинградца". Тольяттинцы не смогли обыграть гостей из Ленинградской области и опустились на второе место в Первой лиге.
Встреча между командами завершилась ничьей, счет составил 0:0.
"Акрон" набрал 50 очков и опустился на 2-е место в турнирной таблице, пропустив вперед махачкалинское "Динамо". "Ленинградец" с 27 баллами в активе располагается на 16-й строчке.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?