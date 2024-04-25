24 апреля скончался солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин, сообщает сайт театра.
Зураб Базоркин окончил Московскую консерваторию. С 1976 года - солист Самарского театра оперы и балета, в котором прослужил почти 50 лет. Он был исполнителем сложнейших партий лирического и драматического баритона. На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Григорий Грязной, Онегин, Князь Игорь, Владимир Галицкий, Эбн-Хакиа, Елецкий, Томский, Ренато, Амонасро и другие.
"Коллектив Самарского академического театра оперы и балета выражает глубокие соболезнования его супруге Татьяне Горшковой, родным и близким Зураба Идрисовича. Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти", - отмечается в сообщении.
Прощание с артистом состоится 25 апреля в 14:30 в колонном зале театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.