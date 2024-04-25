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Театр Культура

Скончался солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 апреля скончался солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин, сообщает сайт театра.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Зураб Базоркин окончил Московскую консерваторию. С 1976 года - солист Самарского театра оперы и балета, в котором прослужил почти 50 лет. Он был исполнителем сложнейших партий лирического и драматического баритона. На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Григорий Грязной, Онегин, Князь Игорь, Владимир Галицкий, Эбн-Хакиа, Елецкий, Томский, Ренато, Амонасро и другие.

"Коллектив Самарского академического театра оперы и балета выражает глубокие соболезнования его супруге Татьяне Горшковой, родным и близким Зураба Идрисовича. Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти", - отмечается в сообщении.

Прощание с артистом состоится 25 апреля в 14:30 в колонном зале театра.

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