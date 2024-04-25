Из Крутых Ключей пустят новые автобусные маршруты

Департамент транспорта прорабатывает вопрос обеспечения транспортной доступности международного межвузовского кампуса, который планируют построить около стадиона "Солидарность Самара Арены". Предложенные варианты позволят также решить проблемы микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи. Об этом сообщил глава дептранса Сергей Марков.

"В рамках развития кампуса планируется запуск коротких автобусных маршрутов, в том числе из Крутых Ключей и Новой Самары. Пассажиры смогут доезжать до стадиона и там пересаживаться в трамваи или в другие автобусы", - рассказал чиновник.

Жители указанных микрорайонов часто жалуются на нехватку общественного транспорта. Власти рассматривали вариант продления трамвайной ветки в том направлении, но отказались от него. Решать проблему транспортной доступности микрорайонов будут за счет обустройства транспортно-пересадочных узлов. Один из них как раз разместится около стадиона.

Что касается строительства кампуса, то сейчас идет процесс проектирования. Он будет представлять собой современное образовательное пространство с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Заявки на размещение площадей подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения.