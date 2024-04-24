Мэрия передумала продлевать трамвайную линию до Крутых Ключей

Департамент транспорта не планирует продления трамвайной линии до микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи. Такой ответ глава ведомства Сергей Маркин дал на вопрос спикера гордумы Алексея Дегтева во время заседания комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.
"Застройщики говорили о готовности поучаствовать в продлении трамвайной ветки на условиях государственно-частного партнерства. Что-то делается в этом направлении?" - спросил Алексей Дегтев.
"Доведения трамвайной линии до Новой Самары и Крутых Ключей мы не предполагаем. Видим развитие доступности этих микрорайонов через строительство транспортно-пересадочных узлов. В рамках развития кампуса, который планируют построить около "Солидарность Самара Арены", планируется запуск коротких автобусных маршрутов, в том числе из Крутых Ключей и Новой Самары. Пассажиры смогут доезжать до стадиона и там пересаживаться на трамваи или другие автобусы", - ответил Сергей Маркин.
Идею продления трамвайной ветки от "Солидарность Самара Арены" до Крутых Ключей около пяти лет назад озвучил департамент градостроительства. Предполагалось, что рельсы проложат по Московскому шоссе. Но денег даже на проектирование такой дорогостоящей идеи так и не выделили.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.