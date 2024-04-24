Мэрия передумала продлевать трамвайную линию до Крутых Ключей

Департамент транспорта не планирует продления трамвайной линии до микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи. Такой ответ глава ведомства Сергей Маркин дал на вопрос спикера гордумы Алексея Дегтева во время заседания комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.

"Застройщики говорили о готовности поучаствовать в продлении трамвайной ветки на условиях государственно-частного партнерства. Что-то делается в этом направлении?" - спросил Алексей Дегтев.

"Доведения трамвайной линии до Новой Самары и Крутых Ключей мы не предполагаем. Видим развитие доступности этих микрорайонов через строительство транспортно-пересадочных узлов. В рамках развития кампуса, который планируют построить около "Солидарность Самара Арены", планируется запуск коротких автобусных маршрутов, в том числе из Крутых Ключей и Новой Самары. Пассажиры смогут доезжать до стадиона и там пересаживаться на трамваи или другие автобусы", - ответил Сергей Маркин.

Идею продления трамвайной ветки от "Солидарность Самара Арены" до Крутых Ключей около пяти лет назад озвучил департамент градостроительства. Предполагалось, что рельсы проложат по Московскому шоссе. Но денег даже на проектирование такой дорогостоящей идеи так и не выделили.