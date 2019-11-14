Трамвайную линию в Самаре хотят продлить до ТЦ "Мега"

Трамвайная линия в Самаре может быть продлена до жилого района "Крутые Ключи". Об этом в Twitter заявили представители департамента градостроительства.

"Департамент градостроительства Самары в рамках формирования проекта бюджета г. о. Самара на 2020–2022 гг. направил предложение о выделении средств в 2020 г. на разработку документации по планировке территории, в целях размещения новой трамвайной линии", — такой ответ опубликовало ведомство на вопрос подписчика о возможности строительства трамвайной ветки к "Меге".

Напомним, 12 ноября состоялся пробный пуск трамвайного поезда по "правому повороту" трамвайных путей, построенному от ул. Ташкентской к стадиону "Самара Арена" со стороны Безымянки.

В ближайшее же время к стадиону "Самара Арена" с задействованием нового "правого поворота" планируется пустить трамваи пяти маршрутов:

№ 7 "Стадион "Самара Арена" - станция метро "Победа";

№ 11 "Стадион "Самара Арена" - автостанция "Аврора";

№ 12 "Стадион "Самара Арена" - Юнгородок;

№ 24к Костромской переулок - 15-й микрорайон;

№ 25 Безымянская ТЭЦ - Барбошина поляна.

Из пяти указанных маршрутов два - №№ 7 и 24к - будут работать по будним дням и два - №№ 11, 12 - по выходным дням.

Еще один маршрут - № 25 - будет работать в дни матчей для подвоза и вывоза болельщиков со стороны Безымянки, а также в дни проведения других культурно-массовых мероприятий на стадионе, чтобы жители Безымянки и 15 микрорайона могли спокойно доезжать до "Самара Арены" без пересадок.