В Самаре протестирован "правый поворот" трамвайных путей от ул. Ташкентской к стадиону

Во вторник, 12 ноября, состоялся пробный пуск трамвайного поезда по "правому повороту" трамвайных путей, построенному от ул. Ташкентской к стадиону "Самара Арена" со стороны Безымянки.

Это техническое открытие пути, в рамках которого проведен пробный выезд на линию. Важно отметить, что вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки — они рассчитаны на автоматическое переключение.

"Такой подход способствует и повышению безопасности движения, и ускорению перевозки пассажиров, в том числе, за счет исключения технических остановок для ручного перевода стрелок, занимающих, как правило, до 3-5 минут. Оснащение трамвайного поворота такой автоматизированной системой произвели в рамках проекта "Умный город", — сообщил директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

Это один из шагов в направлении автоматизации — в дальнейшем (в 2020–2021 годах) планируется внедрить автоматические стрелки еще на двух трамвайных поворотах в других районах Самары.

Причем механизм переключения автоматических стрелок буден синхронизирован со светофорными объектами. То есть все это будет связано с комплексом АСУДД — с Автоматизированной Системой Управления Дорожным Движением, предусматривающей технические, программные и организационные меры, обеспечивающие сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующие управление движением.

На объекте строительства "правого поворота" полностью завершить работы, которые продолжались порядка двух месяцев, должны в ближайшее время — благоустройство территории намерены восстановить через неделю.

В настоящее время перед подрядной организацией стоит задача по подготовке всех необходимых документов для сдачи объекта в эксплуатацию, после чего по "правому повороту" будет организовано регулярное движение трамваев.

В ближайшее же время к стадиону "Самара Арена" с задействованием нового "правого поворота" планируется пустить трамваи пяти маршрутов:

— № 7 "Стадион "Самара Арена" — станция метро "Победа";

— № 11 "Стадион "Самара Арена" — автостанция "Аврора";

— № 12 "Стадион "Самара Арена" — "Юнгородок";

— № 24к "Костромской переулок — 15-й микрорайон";

— № 25 "Безымянская ТЭЦ — Барбошина поляна".

Из пяти указанных маршрутов два — №№ 7 и 24к — будут работать по будним дням и два — №№ 11, 12 — по выходным дням.

Интервал движения составит:

— по маршрутам №№ 7, 11, 12 — 8 минут;

— по маршруту № 24к — 20 минут;

— по маршруту № 25 — 40 минут.

Еще один маршрут — № 25 — будет работать в дни матчей для подвоза и вывоза болельщиков со стороны Безымянки, а также в дни проведения других культурно-массовых мероприятий на стадионе, чтобы жители Безымянки и 15 микрорайона могли спокойно доезжать до "Самара Арена" без пересадок.

Уже в субботу, 30 ноября, в день футбольного матча планируется первый пуск маршрута № 25 к стадиону "Самара-Арена" — при условии, что будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию "правого поворота".

Движение трамваев на постоянной основе с задействованием "правого поворота" планируется в конце декабря 2019 года.