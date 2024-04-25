"РКС-Самара" напомнили своим абонентам о долге в 63 миллиона рублей

"РКС-Самара" начали рассылку SMS абонентам, которые не оплатили квитанции за два месяца и больше. Долги не самые крупные, до 7000 рублей — но их много, общая сумма превысила 63 млн рублей. Сообщения получат больше 22 тысяч владельцев лицевых счетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Время активного роста для всего живого уже наступило, самарцы долго готовились к дачному сезону, растили рассаду. Но кое-кто вырастил и долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Эти "сорняки" в квитанциях сами не исчезнут, со временем будут только увеличиваться в размерах и портить жизнь своим владельцам.

"Напоминание о долге — это не повод паниковать и сердиться на ресурсную компанию. Нужно всего лишь проверить свои квитанции и внести забытые платежи, пока начисления не превратились в долговые "сорняки". А мы пока продолжаем готовить воду для полива", — заверили на предприятии.