"РКС-Самара" напомнили своим абонентам о долге в 63 миллиона рублей

"РКС-Самара" начали рассылку SMS абонентам, которые не оплатили квитанции за два месяца и больше. Долги не самые крупные, до 7000 рублей — но их много, общая сумма превысила 63 млн рублей. Сообщения получат больше 22 тысяч владельцев лицевых счетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Время активного роста для всего живого уже наступило, самарцы долго готовились к дачному сезону, растили рассаду. Но кое-кто вырастил и долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Эти "сорняки" в квитанциях сами не исчезнут, со временем будут только увеличиваться в размерах и портить жизнь своим владельцам.
"Напоминание о долге — это не повод паниковать и сердиться на ресурсную компанию. Нужно всего лишь проверить свои квитанции и внести забытые платежи, пока начисления не превратились в долговые "сорняки". А мы пока продолжаем готовить воду для полива", — заверили на предприятии.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!