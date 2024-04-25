"Т Плюс" провела урок безопасности для воспитанников детского интерната в Сызрани

Специалисты "Т Плюс" организовали урок безопасности для воспитанников школы-интерната № 2 в Сызрани. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
Провести этот необычный урок энергетикам помог сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята вспомнили важные правила безопасного поведения на улице и в быту. Воспитанники школы-интерната посмотрели обучающие ролики, после чего специалисты энергокомпании проверили их внимательность в ходе увлекательной викторины.
"Лето — не только период долгожданных каникул, но и ремонтный сезон на теплосетевых коммуникациях энергокомпании. Поэтому крайне важно напоминать детям о простых правилах безопасности, как дома, так и на улицах родного города, чтобы избежать неприятностей и травм", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков — стильные браслеты и авторские деревянные подставки под смартфон.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!