"Т Плюс" провела урок безопасности для воспитанников детского интерната в Сызрани

Специалисты "Т Плюс" организовали урок безопасности для воспитанников школы-интерната № 2 в Сызрани. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

Провести этот необычный урок энергетикам помог сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята вспомнили важные правила безопасного поведения на улице и в быту. Воспитанники школы-интерната посмотрели обучающие ролики, после чего специалисты энергокомпании проверили их внимательность в ходе увлекательной викторины.

"Лето — не только период долгожданных каникул, но и ремонтный сезон на теплосетевых коммуникациях энергокомпании. Поэтому крайне важно напоминать детям о простых правилах безопасности, как дома, так и на улицах родного города, чтобы избежать неприятностей и травм", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков — стильные браслеты и авторские деревянные подставки под смартфон.