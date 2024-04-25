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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в гостях обыграли воронежский "Факел"

ВОРОНЕЖ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги между самарской командой "Крылья Советов" и местным воронежским "Факелом".

Матч завершился победой "Крыльев Советов" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил полузащитник "Крыльев" Франко Ороско.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимают "Краснодар". Игра 26 тура РПЛ состоится в понедельник, 29 апреля, в 14:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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