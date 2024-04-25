"Крылья Советов" в гостях обыграли воронежский "Факел"

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В четверг, 25 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги между самарской командой "Крылья Советов" и местным воронежским "Факелом".