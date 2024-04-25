"Крылья Советов" в гостях обыграли воронежский "Факел"

В четверг, 25 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги между самарской командой "Крылья Советов" и местным воронежским "Факелом".
Матч завершился победой "Крыльев Советов" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил полузащитник "Крыльев" Франко Ороско.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимают "Краснодар". Игра 26 тура РПЛ состоится в понедельник, 29 апреля, в 14:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?