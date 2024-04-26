В новом логистическом центре торговой сети "Пятерочка" будет создано 1300 рабочих мест

В четверг, 25 апреля, на площадке логистического парка "Преображенка-2" в Волжском районе был запущен в работу распределительный центр компании Х5 Group. В церемонии открытия принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Соглашение о строительстве комплекса было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года.
Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона. Сегодня здесь уже трудоустроено 550 человек.
"Открытие этого комплекса подтверждает тот факт, что на площадках индустриальных и логистических парков можно запускать масштабные, современные проекты в максимально сжатые сроки. Команда региона делает все, чтобы инвесторы выбирали Самарскую область, доверяли региону и работали в комфортных условиях", - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Для инвестора этот объект - второй по значимости в стране (после логоцентра в Москве). Мультитемпературный склад общей площадью 73 тысячи квадратных метров будет обслуживать не только Самарскую область, но и целый ряд регионов ПФО. Распределительный центр станет точкой сбора продукции региональных производителей, позволит снизить их расходы на доставку товара, а также расширить географию и объемы поставок по магазинам.
Выбор компанией Х5 Group Самарской области местом для реализации этого проекта связан с тем, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов и развития бизнеса, построен целый ряд инвестиционных площадок, где резидентам оказывают поддержку.
"Таких объектов, как этот распределительный центр, по стране - единицы. Хочу поблагодарить министерство экономического развития - нам была оказана огромная поддержка, быстро оформили все необходимые документы для старта строительства, - отметил Игорь Перлин, учредитель ООО "СамараТрансАвто 2000", одного из инвесторов и участников строительства объекта. - Открытие подобного комплекса - это вклад в формирование Самарской области как центра логистики, причем не только железнодорожной, но и товарной, складской, индустриальной".
Исполнительный директор территории "Юг" торговой сети "Пятерочка" Станислав Шеинский также отметил содействие, оказанное регионом в строительстве центра. Он добавил, что открытый в Самарской области объект - второй по значимости и площади для компании после распределительного центра в Москве.
Важное значение для инвесторов имеет и выгодное географическое расположение Самарской области, наличие крупных транспортных развязок, удобный доступ к основным транспортным магистралям.
В настоящее время в Самарской области работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти", созданные по инициативе и при непосредственном участии правительства Самарской области. Ведется работа по проекту создания нового индустриального парка "Самара" в Красноглинском районе областного центра.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей