В новом логистическом центре торговой сети "Пятерочка" будет создано 1300 рабочих мест

В четверг, 25 апреля, на площадке логистического парка "Преображенка-2" в Волжском районе был запущен в работу распределительный центр компании Х5 Group. В церемонии открытия принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Соглашение о строительстве комплекса было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года.

Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона. Сегодня здесь уже трудоустроено 550 человек.

"Открытие этого комплекса подтверждает тот факт, что на площадках индустриальных и логистических парков можно запускать масштабные, современные проекты в максимально сжатые сроки. Команда региона делает все, чтобы инвесторы выбирали Самарскую область, доверяли региону и работали в комфортных условиях", - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для инвестора этот объект - второй по значимости в стране (после логоцентра в Москве). Мультитемпературный склад общей площадью 73 тысячи квадратных метров будет обслуживать не только Самарскую область, но и целый ряд регионов ПФО. Распределительный центр станет точкой сбора продукции региональных производителей, позволит снизить их расходы на доставку товара, а также расширить географию и объемы поставок по магазинам.

Выбор компанией Х5 Group Самарской области местом для реализации этого проекта связан с тем, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов и развития бизнеса, построен целый ряд инвестиционных площадок, где резидентам оказывают поддержку.

"Таких объектов, как этот распределительный центр, по стране - единицы. Хочу поблагодарить министерство экономического развития - нам была оказана огромная поддержка, быстро оформили все необходимые документы для старта строительства, - отметил Игорь Перлин, учредитель ООО "СамараТрансАвто 2000", одного из инвесторов и участников строительства объекта. - Открытие подобного комплекса - это вклад в формирование Самарской области как центра логистики, причем не только железнодорожной, но и товарной, складской, индустриальной".

Исполнительный директор территории "Юг" торговой сети "Пятерочка" Станислав Шеинский также отметил содействие, оказанное регионом в строительстве центра. Он добавил, что открытый в Самарской области объект - второй по значимости и площади для компании после распределительного центра в Москве.

Важное значение для инвесторов имеет и выгодное географическое расположение Самарской области, наличие крупных транспортных развязок, удобный доступ к основным транспортным магистралям.

В настоящее время в Самарской области работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти", созданные по инициативе и при непосредственном участии правительства Самарской области. Ведется работа по проекту создания нового индустриального парка "Самара" в Красноглинском районе областного центра.