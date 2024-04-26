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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новые услуги для самозанятых доступны на площадке центра "Мой бизнес"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" объявили о новых инструментах поддержки проектов самозанятых. Меры поддержки реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Так, новой услугой стала "Бизнес-диагностика проекта для самозанятых". Участники программы получат экспертные ответы на вопросы, связанные с перспективами развития своего дела. Например, узнают, как автоматизировать бизнес с помощью нейросетей, как позиционировать продукт или услугу, где искать новых клиентов и как с этим может помочь искусственный интеллект.

В программу входят консультации по двум тематическим трекам. Один из них - SMM-консультация. Это персональная встреча с экспертом, который проведет аудит и разбор существующих у получателя услуги социальных сетей и на основе проведенного анализа. Вторым треком стали "Нейросети для самозанятых", где в формате консультации специалист расскажет, как вести соцсети силами нейросети, как автоматизировать бизнес и как экономить на маркетинге с помощью нейросетей. Самозанятый может выбрать одну из этих консультации и решить наиболее актуальные для своего проекта вопросы.

Подать заявку на получение услуги можно по ссылке: https://mybiz63.ru/services/biznes-diagnostika-proekta-dlia-samozaniatyx.

Еще одна новая услуга — "Ребрендинг соцсетей: онлайн-маркетинг для самозанятых". Участники совместно с экспертами смогут составить пошаговый smm-план, начиная с разработки стратегии и заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом.
Часть встреч с экспертами будет проходить индивидуально, часть — в формате мастер-классов для группы получателей услуги.

Подать заявку на участие в программе можно до 24 мая по ссылке: https://smm.mybiz63.ru/. Непосредственная работа по ребрендингу соцсетей стартует 3 июня, после отбора получателей услуги.

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