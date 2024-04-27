Ведущие солисты "Шостакович Опера" стали лауреатами конкурса "Арабеск" им. Екатерины Максимовой

С 16 по 28 апреля в Перми проходит XVIII Открытый российский конкурс артистов балета "Арабеск" им. Екатерины Максимовой.

Ведущие солисты Шостакович Опера Балет Пэдро Сеара и Лаура Васконселос стали лауреатами конкурса артистов балета имени Екатерины Максимовой "Арабеск" в старшей группе:

- вторая премия (женская) поделена между Разилей Мурзаковой (Россия, Уфа) и Лаурой Васконселос (Бразилия),

- третья премия (мужская) поделена между Педро Сеара (Бразилия) и Алексеем Помыткиным (Россия, Москва).

Также артисты получили специальные призы:

- приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева "Лучшему дуэту конкурса",

- диплом жюри прессы конкурса "За музыкальность и артистизм исполнения па-де-де из балета П.И.Чайковского "Щелкунчик" на I туре конкурса".

Закрытие XVIII Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск" им. Екатерины Максимовой состоялось 27 апреля. Гала-концерт лауреатов пройдет 28 апреля.

Победителей конкурса определило международное жюри. В этом году в его состав вошли бессменный художественный руководитель конкурса "Арабеск" и председатель жюри Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия). Ответственный секретарь жюри - Марина Панфилович (Москва).

"Арабеск" - российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, - впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нем приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов, студентов и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и других стран. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри - народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца "Лучший танцовщик мира", обладатель самых почетных наград не только России, но и Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев. C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено ее имя. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского театра оперы и балета им. П.И.Чайковского.

О желании принять участие в конкурсе 2024 года оргкомитет уведомили 220 артистов и хореографов из 14 стран и 26 городов России. В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. Как отмечают организаторы конкурса, среди подавших заявки - учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.

Среди подавших заявки на участие в "Арабеске" - представители России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и др. Балетная карта России представлена 26 городами - от Астрахани до Улан-Удэ, включая Самару, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Пермь.