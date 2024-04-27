Ведущие солисты "Шостакович Опера" стали лауреатами конкурса "Арабеск" им. Екатерины Максимовой

С 16 по 28 апреля в Перми проходит XVIII Открытый российский конкурс артистов балета "Арабеск" им. Екатерины Максимовой.
Ведущие солисты Шостакович Опера Балет Пэдро Сеара и Лаура Васконселос стали лауреатами конкурса артистов балета имени Екатерины Максимовой "Арабеск" в старшей группе:
- вторая премия (женская) поделена между Разилей Мурзаковой (Россия, Уфа) и Лаурой Васконселос (Бразилия),
- третья премия (мужская) поделена между Педро Сеара (Бразилия) и Алексеем Помыткиным (Россия, Москва).
Также артисты получили специальные призы:
- приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева "Лучшему дуэту конкурса",
- диплом жюри прессы конкурса "За музыкальность и артистизм исполнения па-де-де из балета П.И.Чайковского "Щелкунчик" на I туре конкурса".
Закрытие XVIII Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск" им. Екатерины Максимовой состоялось 27 апреля. Гала-концерт лауреатов пройдет 28 апреля.
Победителей конкурса определило международное жюри. В этом году в его состав вошли бессменный художественный руководитель конкурса "Арабеск" и председатель жюри Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия). Ответственный секретарь жюри - Марина Панфилович (Москва).
"Арабеск" - российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, - впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нем приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов, студентов и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и других стран. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри - народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца "Лучший танцовщик мира", обладатель самых почетных наград не только России, но и Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев. C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено ее имя. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского театра оперы и балета им. П.И.Чайковского.
О желании принять участие в конкурсе 2024 года оргкомитет уведомили 220 артистов и хореографов из 14 стран и 26 городов России. В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. Как отмечают организаторы конкурса, среди подавших заявки - учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.
Среди подавших заявки на участие в "Арабеске" - представители России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и др. Балетная карта России представлена 26 городами - от Астрахани до Улан-Удэ, включая Самару, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Пермь.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.