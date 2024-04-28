Матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Сергей Карасев

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Матч 26-го тура МИР РПЛ 2023/24 между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.