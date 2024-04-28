Матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Сергей Карасев

Матч 26-го тура МИР РПЛ 2023/24 между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мартынов; делегат РПЛ — Дмитрий Башкеев.
Ранее Сергей Карасев судил 31 игру с участием "Крыльев Советов". Из них 11 игр самарцы выиграли, 14 проиграли и 6 раз сыграли вничью.
Напомним, матч между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" состоится на "Солидарность Самара Арене" в понедельник, 29 апреля, в 14:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?