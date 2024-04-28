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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Сергей Карасев

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 26-го тура МИР РПЛ 2023/24 между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мартынов; делегат РПЛ — Дмитрий Башкеев.

Ранее Сергей Карасев судил 31 игру с участием "Крыльев Советов". Из них 11 игр самарцы выиграли, 14 проиграли и 6 раз сыграли вничью.

Напомним, матч между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" состоится на "Солидарность Самара Арене" в понедельник, 29 апреля, в 14:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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