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Футбол Спорт

Губернатор Самарской области оценил игру "Крыльев Советов" с "Краснодаром"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 апреля, самарские "Крылья Советов" в рамках 26 тура чемпионата РПЛ на домашнем поле встречались с "Краснодаром". Волжане на равных боролись с одним из лучших клубов России, который идет на втором месте и претендует на золотые медали.

У гостей были шансы забить в первом тайме, "Крылья" же создали ряд опасных моментов во второй половине матча. Открыть счет команды не смогли — 0:0.

"Крылья" вместе с многочисленными болельщиками на трибунах стадиона "Солидарность Самара Арена" поддерживал губернатор Дмитрий Азаров. После матча он отметил качественную игру обеих команд.

"Сегодня играли две классные команды. Была игра, на которую приятно смотреть. Часто против техничных "Крыльев" соперник действует откровенно грубо, не давая показывать футбол. Сегодня была жесткая игра, но был и футбол. "Крылья Советов" создали ряд опасных моментов, и мы вправе были рассчитывать на большее, но футбол есть футбол", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что "Крылья" достойно противостояли сильному сопернику: "На мой взгляд, "Краснодар" на текущий момент самый сильный клуб премьер-лиги. Команда обладает мастеровитым составом, показывает мощную игру. Сегодня "Краснодар" был мотивирован как никогда — победа позволяла ему занять первое место. И то, что "Крылья" на равных сражались с "Краснодаром", делает честь нашей команде. Поздравляю "Крылья" с такой игрой, а наших болельщиков — с такой командой.

После 26 туров "Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. От топ-5 самарскую команду отделяет только одно набранное очко, от четверки лучших — два.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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