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ЖКХ и благоустройство Общество

Около 25 тысяч жителей Самарской области приняли участие в весенней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые 25 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" погасили задолженность за тепло и приняли участие в ежегодной акции "Весна - тают пени". Данным жителям региона энергетики спишут имеющиеся пени за просрочку платежа.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Напомним, весенняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 апреля до 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

"Высокий интерес горожан к весенней акции не случаен: ее участники получают возможность выгодно оплатить имеющуюся задолженность. Приглашаю всех клиентов компании последовать их примеру и в комфортном режиме урегулировать взаимоотношения с поставщиком ресурсов", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Принять участие в акции "Весна - тают пени" жители Самарской области могут до 31 мая 2024 года. Получить более подробную информацию можно на сайте promo.esplus.ru.

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