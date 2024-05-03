В самарском Росреестре рассказали о дополнительной защите недвижимости

В апреле 2024 года в самарский Росреестр поступило 1397 обращений граждан на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Сегодня собственники недвижимого имущества все чаще дополнительно защищают свои права на недвижимость. Для этого они подают заявления о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия. В этом случае в ЕГРН вносится соответствующая запись.

Для того, чтобы внести данную запись в ЕГРН собственник объекта, или его законный представитель (родители, опекуны), либо представитель собственника объекта недвижимости, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности, представляет заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя).

Заявление о невозможности регистрации может быть представлено в офис МФЦ или в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Как только соответствующая запись будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости, никто без личного участия собственника не сможет провести какую-либо сделку с недвижимостью.

"Таким образом, наличие в ЕГРН записи о невозможности регистрации без личного участия является дополнительной гарантией для пресечения мошеннических действий с недвижимостью", - констатировали в управлении.



