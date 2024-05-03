"Крыльям Советов" исполнилось 82 года

3 мая самарский футбольный клуб "Крылья Советов" отмечает свой день рождения: прошло 82 года со дня, когда первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.

С этого дня начался отсчет истории "Крыльев Советов" — клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.

"От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов "Крыльев Советов" с днем рождения родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства! Самара — один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут "Крылья"! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют "Крылья Советов", знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги", - говорится в поздравительном адресе клуба.