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Футбол Спорт

"Крыльям Советов" исполнилось 82 года

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 мая самарский футбольный клуб "Крылья Советов" отмечает свой день рождения: прошло 82 года со дня, когда первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

С этого дня начался отсчет истории "Крыльев Советов" — клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола. 

"От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов "Крыльев Советов" с днем рождения родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства! Самара — один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут "Крылья"! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют "Крылья Советов", знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги", - говорится в поздравительном адресе клуба. 

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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