В Самаре после реакции прокуратуры починили тротуар с "саморастворяющейся плиткой"

В столице 63 региона сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за жалоб на странный тротуар. Там после зимы "растаяла" плитка. Это случилось на ул. Тухачевского, в районе дома № 80. Жители в соцсетях рассказали, что жаловались на "убитый" тротуар больше трех лет.

"Детям и пожилым ходить по данной плитке небезопасно, а для маломобильных граждан путь по данному тротуару неосуществим совсем. Тут же располагается и остановка общественного транспорта, сойти на которой они могут, и тогда придется двигаться по проезжей части", — писала одна из местных жительниц.

На сообщения отреагировали сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Самары. Они организовали проверку.

"В рамках проверки выявлен факт ненадлежащего состояния покрытия тротуара: трещины, выбоины, частичное нарушение плиточного слоя. Для устранения нарушений прокурором в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары было внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура Самарской области

После реакции прокуратуры чиновники организовали замену плитки. В надзорном ведомстве рассказали, что качество и объем выполненных работ теперь на контроле.