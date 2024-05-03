В Самаре после реакции прокуратуры починили тротуар с "саморастворяющейся плиткой"

В столице 63 региона сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за жалоб на странный тротуар. Там после зимы "растаяла" плитка. Это случилось на ул. Тухачевского, в районе дома № 80. Жители в соцсетях рассказали, что жаловались на "убитый" тротуар больше трех лет.
"Детям и пожилым ходить по данной плитке небезопасно, а для маломобильных граждан путь по данному тротуару неосуществим совсем. Тут же располагается и остановка общественного транспорта, сойти на которой они могут, и тогда придется двигаться по проезжей части", — писала одна из местных жительниц.
На сообщения отреагировали сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Самары. Они организовали проверку.
"В рамках проверки выявлен факт ненадлежащего состояния покрытия тротуара: трещины, выбоины, частичное нарушение плиточного слоя. Для устранения нарушений прокурором в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары было внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения", — рассказали в прокуратуре Самарской области.
После реакции прокуратуры чиновники организовали замену плитки. В надзорном ведомстве рассказали, что качество и объем выполненных работ теперь на контроле.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!