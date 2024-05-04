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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары отозвала разрешение на проектирование 8-этажек на Девятой просеке

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары отозвала разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по участку в 1,8 га на Девятой просеке. Соответствующий документ за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликован 4 мая на сайте мэрии.

Разрешение выдавалось еще в 2020 г. Геннадию Радионову и Олегу Иванчику. По нему они могли проектировать на Второй линии Девятой просеки среднеэтажную жилую застройку (максимум 8 этажей).

В августе 2023 г. вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев рассказывал в интервью "Самарскому обозрению", что местные жители обратились к нему с просьбой предотвратить застройку данного участка.

Он заявлял, что на общественных слушаниях, по результатам которых было выдано разрешение, присутствовал всего один человек — представитель собственников участка. А поступившие в департамент градостроительства 65 письменных заявлений в поддержку изменений имели признаки фальсификации. И все люди, подержавшие изменения, проживали далеко от участка, хотя в таких случаях учитываются мнения только местных жителей.

Депутат сообщал, что обращался по этому поводу в прокуратуру.

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