Мэрия Самары отозвала разрешение на проектирование 8-этажек на Девятой просеке

Мэрия Самары отозвала разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по участку в 1,8 га на Девятой просеке. Соответствующий документ за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликован 4 мая на сайте мэрии.
Разрешение выдавалось еще в 2020 г. Геннадию Радионову и Олегу Иванчику. По нему они могли проектировать на Второй линии Девятой просеки среднеэтажную жилую застройку (максимум 8 этажей).
В августе 2023 г. вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев рассказывал в интервью "Самарскому обозрению", что местные жители обратились к нему с просьбой предотвратить застройку данного участка.
Он заявлял, что на общественных слушаниях, по результатам которых было выдано разрешение, присутствовал всего один человек — представитель собственников участка. А поступившие в департамент градостроительства 65 письменных заявлений в поддержку изменений имели признаки фальсификации. И все люди, подержавшие изменения, проживали далеко от участка, хотя в таких случаях учитываются мнения только местных жителей.
Депутат сообщал, что обращался по этому поводу в прокуратуру.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно