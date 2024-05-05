Кота-наркокурьера задержали в Тольятти

На территории, прилегающей к тольяттинской исправительной колонии № 16, сотрудники учреждения нашли и поймали кота с наркотиками. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.
Запрещенные вещества находились в надетом на животное самодельном ошейнике. В свертках из полимерного материала оказалось около 9 г марихуаны.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек