Кота-наркокурьера задержали в Тольятти

На территории, прилегающей к тольяттинской исправительной колонии № 16, сотрудники учреждения нашли и поймали кота с наркотиками. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.

Запрещенные вещества находились в надетом на животное самодельном ошейнике. В свертках из полимерного материала оказалось около 9 г марихуаны.