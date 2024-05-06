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Футбол Спорт

"Крылья Советов" могут подписать голкипера Сергея Песьякова

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков в летнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет в "Крылья Советов", сообщает "РБ Спорт". По данным издания, у футболиста есть предложение от самарского клуба.

Летом у вратаря заканчивается контракт с "Ростовом". Клуб предложил продление договора, но в итоге контракт вратарь не подписал.

В этом сезоне 35-летний Песьяков провел за "Ростов" 24 матча в чемпионате страны (34 пропущенных мяча, 6 матчей на ноль) и 2 — в Кубке страны (1 пропущенный гол, 1 матч на ноль). Всего в составе "Ростова" Песьяков сыграл 181 матч (232 пропущенных мяча, 50 матчей на ноль).

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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