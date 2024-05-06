"Крылья Советов" могут подписать голкипера Сергея Песьякова

Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков в летнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет в "Крылья Советов", сообщает "РБ Спорт". По данным издания, у футболиста есть предложение от самарского клуба.

Летом у вратаря заканчивается контракт с "Ростовом". Клуб предложил продление договора, но в итоге контракт вратарь не подписал.

В этом сезоне 35-летний Песьяков провел за "Ростов" 24 матча в чемпионате страны (34 пропущенных мяча, 6 матчей на ноль) и 2 — в Кубке страны (1 пропущенный гол, 1 матч на ноль). Всего в составе "Ростова" Песьяков сыграл 181 матч (232 пропущенных мяча, 50 матчей на ноль).