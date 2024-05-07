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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На месте проходной ГПЗ-4 на Московском шоссе построят деловой центр

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Деловой квартал на главной магистрали Самары может пополнится новым объектом. На Московском шоссе, рядом с БЦ "Скала" и Monte Rosa, собираются построить деловой центр. Мэрия согласовала его архитектурно-градостроительный образ. Правда, эскиз публике пока не предоставила.

Фото: Яндекс.Карты

Как указано в решении городской администрации, здание будет 4-этажным, общей площадью 7459,5 кв. метра. Располагаться оно будет на участке прямо перед бизнес-центром Monte Rosa. Причем в зону строительства попадает и проходная бывшего четвертого государственного подшипникового завода (ГПЗ-4). Но из документа непонятно, будут его сносить или реконструировать.

Примерные границы будущей стройки Фото: "Яндекс.Карты"

Заявка на согласование облика делового центра поступила в мэрию от компании "Анштальт Парцифаль Иммобилиен Истеблишмент". Она зарегистрирована в княжестве Лихтенштейн — небольшом государстве в Западной Европе. Его считают одним из "налоговых убежищ", где резиденты других стран уходят от налогообложения.

Директором значится Антон Дэниел Висс. Судя по данным из открытых источников, он также связан с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в Панаме, на Мальте.

В Самаре есть представительство "Анштальт Парцифаль Иммобилиен Истеблишмент". Директором является Марина Федотова. Других фирм в ее подчинении и владении нет.

Вероятно, этот проект станет частью реновации территории ГПЗ-4, большинство корпусов которого снесли несколько лет назад. На участке в районе пересечения с улицей Луначарского уже ведут стройку жилого комплекса. Ближе к центру планируют возвести небоскребы

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