На месте проходной ГПЗ-4 на Московском шоссе построят деловой центр

Деловой квартал на главной магистрали Самары может пополнится новым объектом. На Московском шоссе, рядом с БЦ "Скала" и Monte Rosa, собираются построить деловой центр. Мэрия согласовала его архитектурно-градостроительный образ. Правда, эскиз публике пока не предоставила.
Как указано в решении городской администрации, здание будет 4-этажным, общей площадью 7459,5 кв. метра. Располагаться оно будет на участке прямо перед бизнес-центром Monte Rosa. Причем в зону строительства попадает и проходная бывшего четвертого государственного подшипникового завода (ГПЗ-4). Но из документа непонятно, будут его сносить или реконструировать.
Заявка на согласование облика делового центра поступила в мэрию от компании "Анштальт Парцифаль Иммобилиен Истеблишмент". Она зарегистрирована в княжестве Лихтенштейн — небольшом государстве в Западной Европе. Его считают одним из "налоговых убежищ", где резиденты других стран уходят от налогообложения.
Директором значится Антон Дэниел Висс. Судя по данным из открытых источников, он также связан с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в Панаме, на Мальте.
В Самаре есть представительство "Анштальт Парцифаль Иммобилиен Истеблишмент". Директором является Марина Федотова. Других фирм в ее подчинении и владении нет.
Вероятно, этот проект станет частью реновации территории ГПЗ-4, большинство корпусов которого снесли несколько лет назад. На участке в районе пересечения с улицей Луначарского уже ведут стройку жилого комплекса. Ближе к центру планируют возвести небоскребы.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?