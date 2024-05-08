В офисах Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" прошел День клиента

В канун Дня Великой Победы сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили жителей региона с наступающим праздником. В этот день в офисах обслуживания компании всех посетителей ожидало оперативное обслуживание, хорошее настроение и георгиевские ленты.
"Этот праздник навсегда останется для нас символом мужества и героизма наших дедов и прадедов. В этот день мы вспоминаем тех, кто самоотверженно отстаивал суверенитет нашей страны и ковал победу в тылу. В их числе были и сотрудники энергосистемы региона, которые трудились на Куйбышевской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Энергетики напоминают, что в праздничные дни клиентские центры во всех городах присутствия компании будут закрыты. Оперативно решить любой вопрос помогут современные онлайн-сервисы, воспользоваться которыми можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!