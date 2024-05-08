Гуманитарный конвой отправился из Самары в зону СВО

В сборе и формировании груза приняли участие активисты местных отделений, волонтеры "Единой России" и сторонники партии со всех муниципальных образований Самарской области.
На фронт направили более 20 тонн груза — спецоборудование, продукты питания, дополнительное обмундирование, стройматериалы, маскировочные сети, письма поддержки и открытки от школьников.
Вместе с однопартийцами — депутатами фракция "Единая Россия" регионального парламента, активистами "Молодой Гвардии" и местных отделений партии в отправке гуманитарного конвоя принял участие секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров.
Он поблагодарил всех участников сбора помощи за неравнодушие, за помощь бойцам, которые отстаивают свободу и независимость государства. "Эта помощь будет вдохновлять бойцов на ратные подвиги, а это значит, что враг будет разбит и победа будет за нами!" — уверен глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул: уважения и благодарности заслуживают и те, кто помогает приближать победу в тылу.
"Уверен, что это не последний гуманитарный груз. Мы с вами сделаем все, чтобы позаботиться о возвращающихся ветеранах боевых действий, об их семьях. Сделаем все, чтобы они чувствовали поддержку, уважение и благодарность всего народа", — отметил секретарь реготделения партии.
Жители Самарской области в очередной раз сделали большое дело, отметил председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер: "Вы сделали большое дело. Все, что идет от сердца, что сделано людьми — это огромная поддержка для бойцов, которые находятся на передовой".
"Для каждого бойца, который получает весточку, помощь от родной земли — это очень важно. Это подчеркивает неразрывную связь с Самарской областью, и то, что мы наших защитников не забываем ни на минуту", — резюмировал Дмитрий Азаров.
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