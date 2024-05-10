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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Ахмату"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 28-м туре МИР РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" проиграли грозненскому "Ахмату", сообщает пресс-служба волжан.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Самарцы с первых минут завладели инициативой, но счет в матче открыли гости. В компенсированное к первому тайму время Мохамед Конате реализовал выход один на один — 0:1. На 62 минуте встречи Бернард Бериша забил второй мяч в ворота самарцев — 0:2.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве с "Динамо". Игра 29 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 18 мая, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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