"Крылья Советов" проиграли "Ахмату"

В 28-м туре МИР РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" проиграли грозненскому "Ахмату", сообщает пресс-служба волжан.

Самарцы с первых минут завладели инициативой, но счет в матче открыли гости. В компенсированное к первому тайму время Мохамед Конате реализовал выход один на один — 0:1. На 62 минуте встречи Бернард Бериша забил второй мяч в ворота самарцев — 0:2.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве с "Динамо". Игра 29 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 18 мая, в 15:00.