"Т Плюс" возобновит подачу тепла в социальные объекты Сызрани

В Сызрани из-за ухудшения погоды по решению городской администрации возобновят подачу тепла в социальные учреждения, сообщает ПАО "Т Плюс".
Тепло дадут 11 мая. Подключать объекты будут по заявкам обслуживающих организаций. Также персоналу учреждений нужно будет обеспечить готовность оборудования к приему тепла.
В связи с возобновлением подачи тепла "Т Плюс" перенесет сроки текущего ремонта теплосетей от Сызранской ТЭЦ. С 13 по 19 мая горячее водоснабжение жителей и организаций останется в штатном режиме. О новых сроках ремонта энергокомпания проинформирует заранее.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!