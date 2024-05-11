"Т Плюс" возобновит подачу тепла в социальные объекты Сызрани

В Сызрани из-за ухудшения погоды по решению городской администрации возобновят подачу тепла в социальные учреждения, сообщает ПАО "Т Плюс".

Тепло дадут 11 мая. Подключать объекты будут по заявкам обслуживающих организаций. Также персоналу учреждений нужно будет обеспечить готовность оборудования к приему тепла.

В связи с возобновлением подачи тепла "Т Плюс" перенесет сроки текущего ремонта теплосетей от Сызранской ТЭЦ. С 13 по 19 мая горячее водоснабжение жителей и организаций останется в штатном режиме. О новых сроках ремонта энергокомпания проинформирует заранее.