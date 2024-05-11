"Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

В Самаре нашли и доставили в полицию подростка, выложившего видео с нацистским приветствием.

Напомним, 9 мая молодой человек опубликовал в интернете видео, на котором он на фоне военной техники показывает нацистское приветствие.

Теперь подростка нашли и доставили в полицию. Оказалось, что он не зарегистрирован на территории региона и не учится нив одном из образовательных учреждений области.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил силовиков за оперативную работу по розыску. Сейчас с юношей и его родственниками разбираются сотрудники управлений МВД, Следственного комитета и федеральной службы безопасности.

Ленинский межрайонный СО Самары регионального СУ СК возбудил уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

По информации СК, подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.