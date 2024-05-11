"Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

В Самаре нашли и доставили в полицию подростка, выложившего видео с нацистским приветствием.
Напомним, 9 мая молодой человек опубликовал в интернете видео, на котором он на фоне военной техники показывает нацистское приветствие.
Теперь подростка нашли и доставили в полицию. Оказалось, что он не зарегистрирован на территории региона и не учится нив одном из образовательных учреждений области.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил силовиков за оперативную работу по розыску. Сейчас с юношей и его родственниками разбираются сотрудники управлений МВД, Следственного комитета и федеральной службы безопасности.
Ленинский межрайонный СО Самары регионального СУ СК возбудил уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").
По информации СК, подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎