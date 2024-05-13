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Футбол Спорт

Тольяттинский "Акрон" обыграл махачкалинское "Динамо"

ЖИГУЛЕВСК. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 мая, в Жигулевске прошел матч между футболистами тольяттинского "Акрона" и местного "Динамо".

По итогам игры счет составил 3:1 в пользу гостей поля. Все три гола забил Глушков, со стороны противника — Кагермазов.

С победой футболистов и болельщиков тольяттинского клуба поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в одном из ключевых матчей сезона в противостоянии с лидером Первой Лиги команда показала свои лучшие качества — предельную самоотдачу, настрой, характер и мастерство.

"Так держать, парни! Классная игра всей команды, но нельзя отдельно не отметить Никиту Глушкова, оформившего хет-трик, и блестящую игру голкипера Сергея Волкова, — сказал губернатор. — Сегодня "Акрон" сделал еще один важнейший шаг к своей мечте по выходу в премьер-лигу. Дальше три матча, которые будут как три финала. Болеем за команду, вперед, "Акрон"!

Следующий матч состоится 16 мая, "Акрон" на выезде сыграет с ярославским "Шинником".

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