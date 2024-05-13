В Самарской области сын напал на отца из-за электронной сигареты

Появились подробности расследования ЧП в Жигулевске. Там возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего парня по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Напомним, по версии следствия, 8 мая молодой человек напал с ножом на своего 50-летнего отца. У мужчины диагностировали тяжкие травмы. Теперь потерпевший на стационарном лечении в медучреждении. В ситуации разбираются сотрудники СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным источников Волга Ньюс, ссора началась из-за того, что 15-летний сын купил электронную сигарету. Отец решил провести воспитательную беседу о вреде курения, в итоге возник конфликт, и парень напал с ножом. Пока разбирательство продолжается.