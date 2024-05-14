Перед матчем "Крылья Советов" - "Пари НН" выступят "Отпетые мошенники"

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Легендарные хиты и неповторимая атмосфера ждет всех болельщиков 25 мая на "Солидарность Самара Арене". Об этом сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба. В этот день здесь выступит группа "Отпетые мошенники" (16+).