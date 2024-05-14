Перед матчем "Крылья Советов" - "Пари НН" выступят "Отпетые мошенники"

Легендарные хиты и неповторимая атмосфера ждет всех болельщиков 25 мая на "Солидарность Самара Арене". Об этом сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба. В этот день здесь выступит группа "Отпетые мошенники" (16+).
"Центральным событием FonFest "Бронзовые Крылья: назад в 2004" станет выступление одной из культовых группы страны той эпохи — "Отпетых мошенников", - отмечается в сообщении.
Начало концерта — 16:20.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?