Зеленая энергетика и автокомпоненты: в создание двух новых производств в ОЭЗ "Тольятти" инвестируют более 6 млрд рублей

В особой экономической зоне "Тольятти" состоялось заседание экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Участники заседания утвердили заявки двух компаний, которые теперь получат статус резидентов флагманской инвестиционной площадки региона.

Один из инициаторов планирует создать в ОЭЗ завод по производству энергетического оборудования. Общий объем инвестиций в проект составит 5,3 млрд рублей. В планах инвестора - запустить завод в середине 2027 года и создать на будущем предприятии 400 новых рабочих мест.

Еще одним новым резидентом станет компания автокомпонентной отрасли. В ОЭЗ "Тольятти" инвестор намерен построить производство светотехнических изделий для автомобилей. Общий объем инвестиций в проект составит 950 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 367 новых рабочих мест.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов - одно из ключевых направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе готовых площадок.

"Уверен, что очередные проекты в копилку нашего региона позволят не просто создать порядка 1000 новых рабочих мест, но и способствовать развитию инженерных компетенций в Самарской области и тем самым наращивать технологическую независимость нашей страны", - акцентировал Дмитрий Богданов.

ОЭЗ входит в число лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. В 2023 году на площадку ОЭЗ зашли шесть новых инвесторов. Сегодня резидентами флагманского проекта развития Самарской области являются 36 компаний, из них 19 уже запустили свои производства.