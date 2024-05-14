Зеленая энергетика и автокомпоненты: в создание двух новых производств в ОЭЗ "Тольятти" инвестируют более 6 млрд рублей

В особой экономической зоне "Тольятти" состоялось заседание экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
Участники заседания утвердили заявки двух компаний, которые теперь получат статус резидентов флагманской инвестиционной площадки региона.
Один из инициаторов планирует создать в ОЭЗ завод по производству энергетического оборудования. Общий объем инвестиций в проект составит 5,3 млрд рублей. В планах инвестора - запустить завод в середине 2027 года и создать на будущем предприятии 400 новых рабочих мест.
Еще одним новым резидентом станет компания автокомпонентной отрасли. В ОЭЗ "Тольятти" инвестор намерен построить производство светотехнических изделий для автомобилей. Общий объем инвестиций в проект составит 950 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 367 новых рабочих мест.
Создание максимально комфортных условий для инвесторов - одно из ключевых направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе готовых площадок.
"Уверен, что очередные проекты в копилку нашего региона позволят не просто создать порядка 1000 новых рабочих мест, но и способствовать развитию инженерных компетенций в Самарской области и тем самым наращивать технологическую независимость нашей страны", - акцентировал Дмитрий Богданов.
ОЭЗ входит в число лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. В 2023 году на площадку ОЭЗ зашли шесть новых инвесторов. Сегодня резидентами флагманского проекта развития Самарской области являются 36 компаний, из них 19 уже запустили свои производства.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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