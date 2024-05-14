Кирилл Печенин вошел в расширенный состав сборной Беларуси по футболу

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин попал в расширенный состав сборной Беларуси на товарищеские матчи против сборных России и Израиля.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 3 по 13 июня.

Товарищеский матч против России пройдет 7 июня в Минске на стадионе "Динамо" и начнется в 21:00 по самарскому времени. Игра со сборной Израиля пройдет 11 июня в Будапеште. Начало — в 20:00 по самарскому времени.