Кирилл Печенин вошел в расширенный состав сборной Беларуси по футболу

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин попал в расширенный состав сборной Беларуси на товарищеские матчи против сборных России и Израиля.
Учебно-тренировочный сбор пройдет с 3 по 13 июня.
Товарищеский матч против России пройдет 7 июня в Минске на стадионе "Динамо" и начнется в 21:00 по самарскому времени. Игра со сборной Израиля пройдет 11 июня в Будапеште. Начало — в 20:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?