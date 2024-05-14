Тольяттинскую фирму уличили в махинациях с научно-исследовательскими работами

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту махинаций с научно-исследовательскими работами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С декабря 2017 г. по декабрь 2019 г. ООО "ЗЕТТА" получила из федерального бюджета более 284 млн руб. для компенсации части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Надзорное ведомство проверило фирму и обнаружило, что заключенные Минпромторгом РФ с "ЗЕТТА" соглашения не исполнены в срок, а объем проведенных работ на момент проверки составлял от 21% до 47%.

Правоохранители посчитали, что имело место хищение более 1 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

При этом ООО "ЗЕТТА" не впервые попадает в уголовное дело. Так, ранее организация накопила задолженность 3,8 млн руб. перед 42 сотрудниками.