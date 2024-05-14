"РКС-Самара" завершают бестраншейную перекладку крупного канализационного коллектора

Специалисты "РКС-Самара" завершают перекладку канализационной линии диаметром 2500 мм - это самый большой диаметр канализационных труб, которые встречаются в Самаре. Такие работы относятся к сложным и технологичным, так как трубу большого размера протягивают под дорогой, без вскрытия проезжей части, участок за участком - и все это при непрерывном движении стоков в трубе и машин по шоссе.

Как сообщили в пресс-службе компании, весной на Южном шоссе в районе здания №5 из-за газовой коррозии верхнего свода трубы потребовалась замена участка протяженностью более 200 метров. Газовая коррозия, которая образуется от постоянного движения стоков внутри, - самая частая причина разрушения железобетонных сетей канализации.

На сегодня самая сложная часть пути уже пройдена, впереди замена еще 24 метров и реконструкция двух канализационных камер. После окончания работ благоустройство прилегающей территории будет восстановлено.