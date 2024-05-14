"РКС-Самара" завершают бестраншейную перекладку крупного канализационного коллектора

Специалисты "РКС-Самара" завершают перекладку канализационной линии диаметром 2500 мм - это самый большой диаметр канализационных труб, которые встречаются в Самаре. Такие работы относятся к сложным и технологичным, так как трубу большого размера протягивают под дорогой, без вскрытия проезжей части, участок за участком - и все это при непрерывном движении стоков в трубе и машин по шоссе.
Как сообщили в пресс-службе компании, весной на Южном шоссе в районе здания №5 из-за газовой коррозии верхнего свода трубы потребовалась замена участка протяженностью более 200 метров. Газовая коррозия, которая образуется от постоянного движения стоков внутри, - самая частая причина разрушения железобетонных сетей канализации.
На сегодня самая сложная часть пути уже пройдена, впереди замена еще 24 метров и реконструкция двух канализационных камер. После окончания работ благоустройство прилегающей территории будет восстановлено.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!