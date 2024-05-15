Энергетики напоминают компаниям региона о важности проверки работоспособности приборов учета и их поверки

По информации АО "ЭнергосбыТ Плюс", в Самарской области свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у клиентов-юридических лиц работают некорректно. Среди основных причин — нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции и окончание межповерочного интервала.

Энергетики напоминают, что организациям региона необходимо восстановить работоспособность счетчиков, поскольку это напрямую влияет на корректность выставляемых АО "ЭнергосбыТ Плюс" начислений за полученную тепловую энергию. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте.

"Для удобства клиентов мы ежемесячно размещаем в общем доступе список объектов в регионе с непринятыми показаниями приборов учета, а также долгосрочный график окончания сроков допуска. Уверен, это поможет организациям отслеживать актуальность данной информации и не переплачивать за получаемую тепловую энергию", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Следует учесть, что помимо нарушенных сроков поверки могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не принимаются к расчетам. В этой связи необходимо на постоянной основе отслеживать работоспособность счетчика. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию.