Присекина и Хведчика с 78 коттеджами в "Дубраве" не признали дольщиками

Арбитражный суд Самарской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО "Солнечная долина" отказал Даниле Хведчику и Егору Присекину во включении в реестр кредиторов общества в качестве обманутых дольщиков коттеджного поселка "Дубрава".

Напомним, строительство КП "Дубрава" стартовало в 2006 году. Застройщиками выступало ООО "Самарагорстрой", ранее входившее в ИСК "Волга-Групп", связанной с самарскими бизнесменами Евгением Корчаком, Виталием Новиковым и Петром Сивожелезовым. Однако к 2009 г. строительство КП "Дубрава" было заморожено, при этом из 1200 планируемых коттеджей было возведено лишь порядка 50. Более того, поселок так и не был подключен к инженерным сетям. В итоге в регионе появилось около 300 обманутых дольщиков.

В 2014 г. инвестором КП "Дубрава" стало ООО "Солнечная долина", которое участники рынка также считали близким к создателю "Волга-Групп" Евгению Корчаку. "Солнечная долина" привлекла к строительству еще 100 дольщиков, но коттеджей так и не построила. В 2017 г. в "Солнечной долине" стартовал процесс банкротства, который продолжается по сей день. Общество признано банкротом, и в отношении него введена процедура конкурсного производства, а одного из его владельцев - Дмитрия Жильцова - конкурсный управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности. Сумма требований не уточняется.

Кстати, в 2020 г. Жильцов уже был признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и приговорен к трем годам в колонии-поселении по ситуации с КП "Дубрава".

Данила Хведчик и Егор Присекин, согласно материалам КАД ВАС, приобрели по 39 домов в "Дубраве", заключив договоры переуступки с ООО "БиС" (было ликвидировано в 2017 г.), которое на первоначальном этапе выступало соинвестором строительства объекта. В определении суда поясняется, что в 2007 г. ООО "БиС" решило отказаться от дальнейшего участия в договоре о совместной деятельности, который за полгода до того заключило с ООО "Самарагорстрой" и ООО "Волгаспецстрой". В связи с этим ему полагалась выплата в размере 300 млн рублей. Для погашения части этой суммы с ним были заключены договоры долевого участия на 78 коттеджей, которые общество впоследствии перепродало Даниле Хведчику и Егору Присекину с дисконтом в более чем 90%.

При этом суд также отмечает, что и Хведчик, и Присекин были аффилированы с собственниками ООО "БиС". Так, Данила Хведчик является сыном Ираиды Хведчик, владевшей долей в 50% в ООО "БиС", а Егор Присекин - сыном Юрия Присекина, которому принадлежали другие 50% общества.

По данным КАД ВАС, Данила Хведчик приобрел у ООО "БиС" права требования на сумму 120,9 млн руб. за 11,1 млн, из которых уплатил 564,6 тыс. руб. "путем внесения денежных средств в кассу аффилированного ему" общества. Егор Присекин, в свою очередь, купил у ООО "БиС" права требования на 119,06 млн за 10,9 млн, из которых уплатил лишь 501,7 тыс. рублей.

При этом Хведчик и Присекин утверждают, что дома приобретались ими в личных целях - для себя и родственников. Так, каждый из них представил информацию о том, для кого именно ими были куплены по 13 коттеджей, оставшиеся 26 (у каждого), согласно их сведениям, приобретались для будущих поколений - внуков.

Однако суд не посчитал доводы истцов убедительными. Кроме того, суд пришел к выводу, что оплата как со стороны "БиС" в адрес предыдущих застройщиков, так и со стороны Присекина и Хведчика в адрес ООО "не может считаться подтвержденной ясными и убедительными доказательствами". С учетом всех этих фактов во включении в реестр кредиторов "Солнечной долины" им было отказано.