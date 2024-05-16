В Самарской области прошел региональный этап Гимнастрады-2024

В Самарской области прошел региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети - здоровая Россия". Соревнования прошли в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" и были посвящены объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи.

Предварительный этап региональной Гимнастрады проходил в муниципалитетах Самарской области. В нем участвовало около 400 жителей региона разных возрастных категорий: от самых маленьких, начинающих гимнасток до любителей спорта в возрасте 60 лет и старше. Ветеранская возрастная категория в рамках Гимнастрады была введена впервые. Участниками соревнований стали команды физкультурно-спортивных организаций, физкультурных коллективов образовательных организаций, спортивных секций, клубов по месту учебы, работы, проживания, корпоративных клубов Самарской области.

По результатам муниципального этапа отобрали команды городов и районов Самарской области, которые стали участниками финального этапа. Финал проходил 14 и 15 мая на базе учебно-спортивного центра "Грация" в Самаре.

Итоги региональной Гимнастрады подводились в четырех номинациях.

В номинации "Основная гимнастика" финалистами стали "Лотос" (Центр художественной гимнастики "Лотос", Самара), "Волжанки-Арабеск" ("Федерация эстетической гимнастики"), "Гномики" (СК "Колорит", Самара), "Карамельки" (ДЮСШ, Сергиевск), "Девчата" (ДЮСШ, Сергиевск), "Вдохновение" (ОЦ "Южный город", пос. Придорожный).

В номинации "Гимнастические виды спорта" лауреатами стали команды "Аллегро" (СШОР №5, Самара), "Самарочка" (СК "Фудзияма", Самара), "Кассиопея" (СК "Колорит", Самара), "Андромеда" (СК "Колорит", Самара), "Сансара" (СК "Империя", Сызрань), "Индиго" (СК "Индиго", Самара).

В номинации "Танцевальный марафон" лучшие выступления продемонстрировали команды: "Колоритки" (СК "Колорит", Самара), "Сырный пир" (ЦДТ "Металлург", Самара), "Санторини" (ЦДТ "Младость", Самара), "Стиль" (ЦДТ "Младость", Самара), "LUNA" (ЦДОД "Развитие").

В номинации "Активное долголетие" в финал вышли женский танцевальный клуб Светланы Данилкиной (школа танцев "Статус-Д", Самара), танцевальный класс "Виктория" (ДК "Победа", Самара), ансамбль "Шарм" ("Дворец ветеранов", Самара), команда "50 оттенков танца" ("Олимп", Сергиевский район), команда "Серебряная Самара" ("Дворец ветеранов", Самара).

В церемонии награждения приняли участие почетные гости - заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, представители Самарской городской думы, администрации Самары, спортивной общественности.

"Соревнования Гимнастрады проводятся в Самарской области ежегодно. Очень радует, что они пользуются все большей популярностью, растет количество участников. Требования к программе составлены таким образом, чтобы любители могли составить конкуренцию профессионалам: меньше спортивных элементов и больше танцевальных. В этом году мы впервые добавили номинацию "Активное долголетие", а также определяли финалистов отдельно среди городских и сельских команд", - рассказала президент федерации художественной гимнастики Самарской области Наталья Попова.

Проведение массовых турниров по художественной гимнастике способствует вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом различных возрастных категорий населения Самарской области и решает одну из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента РФ. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.