В Самаре после Парада Победы в ЦВО увеличилось число желающих служить по контракту

В Самаре после проведения на Параде Победы информационно-пропагандистской акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - Твой выбор!" увеличился спрос на военную службу по контракту.

Во время Парада Победы на центральной площади имени Куйбышева был развернут мобильный пункт приема граждан на военную службу по контракту, куда после окончания торжественных мероприятий пришли желающие подписать контракт с Минобороны России. Специалисты пункта отбора предоставили заинтересованным гражданам информацию о родах и видах ВС России, местах дислокации соединений и воинских частей, условиях прохождения военной службы, включая денежное довольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации. После праздничных дней более 20 самарцев прошли процедуру отбора и заключили контракты о прохождении военной службы.

"В каждом муниципальном образовании Самарской области создан оперативный штаб, где все изъявившие желание могут обратиться не только в пункт отбора, но и по месту проживания. В настоящий момент мы организуем прием граждан в выходные и праздничные дни, осуществляя прием телефонных звонков даже в ночное время. Таким образом, ведем свою работу в круглосуточном режиме", - рассказал начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту подполковник Алексей Савченко.