Депутаты губдумы обсудили исключение иностранцев из закона о поддержке семей с детьми

В четверг, 16 мая, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, депутаты губдумы обсудили возможность исключить иностранцев без гражданства РФ из областного закона, связанного с мерами социальной поддержки граждан с детьми. Инициатором законодательной инициативы стала фракция "Справедливая Россия".

Выступая перед депутатами, член фракции "Справедливая Россия" Максим Гусейнов предложил внести изменения в статью 1 областного закона № 122 и отсечь часть формулировки ("Действие настоящего закона распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Самарской области"), касающуюся иностранных граждан и лиц без гражданства.

"К сожалению, сегодня есть масса нерешенных вопросов, в том числе, — нехватка бюджетных средств на обеспечение жильем молодых семей. Мы считаем, что сначала необходимо обеспечить своих граждан, а затем думать о лицах без гражданства", - пояснил Максим Гусейнов.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева, представители самарской прокуратуры и другие депутаты предложили фракции переформулировать проект закона и рассмотреть возможность подобных изменений в других региональных законах, в том числе, связанных с вопросами труда и миграционной политики.

"Давайте сегодня раз и навсегда разберемся с законом ГД № 122", — призвала Регина Воробьева.

Она напомнила, что любой закон прописывается для людей и максимально отражает все жизненные ситуации. По словам министра, закон о мерах поддержки семей с детьми можно разделить на три блока: меры борьбы с бедностью, например, соцконтракт; меры демографические, куда входит комплекс мероприятий по поддержке многодетных и стимулированию рождаемости; меры для тех, кто сегодня попал в трудную жизненную ситуацию.

"В частности, закон № 122 разделен на две части. Первая — демографическая, она расширяет перечень уже существующих мер поддержки для семей, которые являются только гражданами РФ. Вторая часть этого закона — для тех людей, кто не имеет гражданства или для иностранцев, которые на данный момент испытывают временные трудности с учетом жизненной ситуации", — пояснила Региона Воробьева.

Министр уточнила: сюда, в первую очередь, относятся граждане ЛНР и ДНР, а также — представители стран бывшего СНГ. В том числе — несовершеннолетние девушки-иностранки, подвергшиеся насилию и оказавшиеся, в результат, беременными и бежавшими из своей страны.

"За 10 лет, начиная с 2014 года, когда была первая волна беженцев из Украины, получателями мер соцподдержки были 153 человека. Сейчас их получают 57 граждан, — пояснила руководитель регионального ведомства. — Эти люди, в основном, женщины с детьми. В регионе существуют социальные гостиницы для них, есть НКО, в том числе, проект "Ты не одна" и епархиальный проект "Дом для мамы". Когда у женщины возникают сложности, и она становится лицом без гражданства, то приходит в эти социальные гостиницы. На тот период времени, за который женщина с помощью наших служб восстанавливает свои документы — полгода, год — она получает пособия: 200 рублей — на ребенка и столько же, если беременна. Но если бы граждане, испытывающие трудную жизненную ситуацию, иждивенчески получали пособия много лет, разве их было бы сегодня всего 57 человек?".

Регина Воробьева так же добавила, что приведенные в пример 153 человека, — уже не актуальная цифра. Министерство помогло восстановить им документы, они стали гражданами РФ, и данные меры соцподдержки, отраженные в законе № 122, им уже не нужны.

"Это ситуативная мера, которая дает право женщине, оставшейся без крова, получить помощь", — подчеркнула министр.

Свою позицию высказала и. о. старшего помощника прокурора Самарской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Самарской области, органами МСУ Люция Салахова. По ее мнению, в дискуссии должны принимать участие представители регионального минтруда. Также она порекомендовала усилить пояснительную записку к законопроекту дополнительными аргументами, объясняющими, какова цель побуждения иностранцев как можно скорее принять решение об изменении статуса гражданства.

Депутаты посчитали, что необходимы не изменения в законе, а разъяснительная работа с жителями региона.

"Если мы донесем людям то, о чем сегодня говорила Регина Алексеевна, вопросы, связанные с мигрантами и якобы "иждивением", будут сняты", — прокомментировали представители губдумы.

Парламентарии приняли решение направить поступившие по проекту закона замечания и предложения разработчику, а также, в случае необходимости, рассмотреть возможность создания рабочей группы с привлечением представителей минтруда.

"В заключение я скажу словами главы МВД РФ Владимира Колокольцева: недопустимо впадать в крайности в сфере миграции, — прокомментировала руководитель комитета Марина Сидухина. — Процесс ценности миграции сейчас набирает обороты. Пандемия ЛГБТ в странах Европы продолжает бушевать, и люди, которые хотят защитить своих детей, переезжают в Россию. Жизненные ситуации, действительно, очень разные, а затронутая тема очень тонкая и социально значимая. Она переплетается не только с вопросами мер социальной поддержки, но и с вопросами миграционной политики".