Два игрока "Крыльев Советов" попали в расширенный состав сборной России

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Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на июньские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Юрий Горшков. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.