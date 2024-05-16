Два игрока "Крыльев Советов" попали в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на июньские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Юрий Горшков. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
Сборная сыграет один товарищеский матч: в Минске 7 июня против сборной Беларуси. Начало в 21:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?